Uyanış Büyük Selçuklu'da Barış Arduç bombası patladı! Yapımcıdan şaşkına çeviren karar

Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılacağı uzun süredir konuşulan Barış Arduç ile ilgili kesin karar çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Barış Arduç'un oynayacağı karakteri kamuoyu ile paylaştı.

Daha önce Berkyaruk'u oynayacağı belirtilen Barış Arduç, Sultan Alparslan'ı oynayacak.

Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ve haftalardır beklediğim haber sonunda netleşti. Barış Arduç'lu Sultan Alparslan dönemi başlıyor. TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni yayın dönemine bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Bu sezonun en iddialı oyuncu kadrosuna imza atan Akli Film yine ses getirecek bir başlangıç yapacak. 4 sezon olarak çekilecek dizide baştan itibaren Melikşah döneminin 1 sezon olarak planlandığı ortaya çıktı. Türk televizyonlarında ilk kez denenen geriye dönük anlatımla önümüzdeki 3 sezon Sultan Alparslan'ı izleyeceğiz. Sultan Alparslan rolüne ise Barış Arduç hayat verecek" ifadelerini kullandı.