Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık
Uyanış Büyük Selçuklu'da Marcus karakterini oynayan Kaan Taşaner'in dün senaryo gereği uğradığı saldırı sonucu diziye veda etmesi bekleniyor.
Uyanış Büyük Selçuklu'nun 22. Bölümü yine nefesleri kesti. Sultan Melikşah'ın Haçlılara tuzak kurduğu son sahne müthiş bir heyecana sahne oldu.
Son sahnede pusuya düşürülen Bizans komutanlarından Marcus, Melikşah tarafından hançerlendi.
Uyanış Büyük Selçuklu'da Marcus'u oynayan Kaan Taşaner'in dünkü saldırı sonrası diziden ayrıldığına kesin gözüyle bakılıyor.
Ünlü oyuncu daha önce yine bir dönem dizisi olan Diriliş Ertuğrul'da boy göstermişti.