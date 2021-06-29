Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan ismiyle devam edecek. Nizamülmülk karakterini canlandıran Mehmet Özgür hariç tüm oyuncu kadrosu değişti. Alparslan karakterini Barış Arduç'un oynayacağı dizinin ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezona ne zaman başlayacak?

Yayımlanan fragmanıyla dikkatleri çeken dizinin ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan’ın eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

Alp Arslan kimdir?

Alp Arslan veya tam adıyla 'Adud'üd-devle Ebû Şüca' Muhammed Alp Arslan bin Davud, 1029-1072 yılları arasında yaşamış Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanıdır.

1068'de Bizans İmparatorluğu'na karşı savaş ilan ettikten sonra kazandıkları savaşlar Türkler'i Orta Doğu'ya doğru geri çevirmiş; bu başarılar Bizanslılar'ı, Türkler'i çıkarmak için Malazgirt'e kadar getirmiştir. Alp Arslan 1071 yılında, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır.

Bu dönemde Bizans bir nevi fetret devri yaşamıştır. Alp Arslan, Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in canını bağışlamış, onu sadece yıllık vergiye bağlayıp bir süre esir tutmuştur. Fidyesi ödenen Romen Diyojen ülkesine döndüğünde, tahtından indirilmiş ve VII. Mihail'in yeni bir Bizans imparatoru olarak tahta çıkmış olduğunu görmüştür. Tahtını geri almak için yaptığı savaşlarda mağlup düşmüş; kaçtığı Kilikya'da bir küçük kalede yakalanarak gözlerine mil çekilmiş; İstanbul'a getirilmiş ve Proti adasında (Kınalıada'da) sürgün edilmiştir. Gözlerinin kör edilmesinden dolayı oluşan yaranın enfeksiyonu sonucu ölmüştür. Bu nedenle Malazgirt Savaşı sonunda esir düşen Romen Diyojen'in imzaladığı vergi ödeme vaadi geçersiz kalmıştır.

Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları baskınları önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam (Berzem) kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da hayatını kaybetti.

Türkmen takviminde 2002 yılından Temmuz 2008'e kadar Ağustos ayı Alp Arslan olarak adlandırılmıştır. Merv şehrinde olduğu düşünülen mezarın tam yeri bilinmemektedir.