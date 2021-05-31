Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman başlayacak? Uyanış Büyük Selçuklu 35. bölümü ne zaman?

TRT1'in kısa sürede çok sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, Melikşah dönemini ekrana getiriyor. Oyuncuları ve konusu ile son dönemin en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı. Başrolünde Buğra Gülsoy'un olduğu dizinin sezon finali bu akşam ekranlara geldi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonu ne zaman başlayacak?

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu" yarın "Uyanış: Büyük Selçuklu", yepyeni bir sayfa açacak olan unutulmaz sezon finali bölümüyle 31 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluştu. Dizi, geçmiş bölümlerde imza attığı "ilk"lerle dolu savaş sahnelerinin ardından, sezon finalinde ekrana gelecek Hollywood yapımlarını aratmayan yepyeni bir savaş sahnesiyle kendi rekorunu kıracak.

Dizinin sezon finali bölümünde ekrana gelecek olan Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinin hazırlık ve çekimleri yaklaşık 2 hafta sürdü.

Ekranlara geldiği günden itibaren reytingleri alt üst eden, yurt içi ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturan TRT 1'in "Uyanış: Büyük Selçuklu'nun sezon finali yapması ile birlikte yeni bölümlerin ne zaman başlayacağı merak kazandı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun 35. yeni sezon ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin yeni sezonunda önemli değişikliklere gidilecek.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi de yaz aylarının gelmesiyle sezon finali ile dizi hakkında yeni dönem için radikal kararlar alındı. Sezon finalinin ardından yeni yayın döneminde, dizide büyük değişiklikler yapılacak. Dizinin senaryosu ve mevcut oyuncuları değişecek. Yeni yayın döneminde Sultan Melikşah dönemi işlenmeyecek.

Sultan Melikşah dönemi yerine yeni sezonda Sultan Alparslan dönemi ekranlarda olacak. Senaryo ve oyuncular değiştirilecek. Sultan Alparslan rolünü Kuzgun, Mutluluk Zamanı, Kiralık Aşk, Deliha, Benim İçin Üzülme gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Barış Arduç üstlenecek. Dizinin çekimlerine Ağustos ayında başlanacak.

Sultan Alparslan rolü ile ekran karşısına geçmeye hazırlanan Barış Arduç binicilik ve dövüş dersleri alacak.