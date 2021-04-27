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Tarih Uyanış Büyük Selçuklu Turanşah, Nizamimülk’e neden düşman?
Tarih

Uyanış Büyük Selçuklu Turanşah, Nizamimülk’e neden düşman?

Turanşah’ın, Nizamimülk’e düşmanlığı neden? Uyanış Büyük Selçuklu Turanşah, Nizamimülk’ü neden öldürmek istiyor? sorusu Uyanış Büyük Selçuklu dizisin izleyenlerce merak ediliyor. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümü ile de yine reytingleri alt üst etmeyi başardı. Başulu ve Sencer’in sırrının ortaya çıkmasıyla birlikte İsfahan’a gelen Turanşah’ın her defasında Kavurt Bey’i bahane ederek Nizamimülk’e kin kusmakta. Peki Turanşah’ın Nizamimülk’e kini nereden geliyor? Uyanış Büyük Selçuklu’da Turanşah, Nizamimülk’e neden düşman?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 09:33:00 - 2021-04-27 09:33:49

Uyanış Büyük Selçuklu, Turan Şah Nizamülmülk’den neden nefret ediyordu? Turan Şah’ın babası Kavurd Bey, Sultan Alparslan’ın erkek kardeşiydi. Abisi Sultan Alparslan’a karşı defalarca ayaklandı ama her seferinde Sultan Alparslan onu affetti. 1072 yılında 17 yaşında Melikşah tahta geçince amcası Kavurd, tahta benim geçmem gerek diyerek bir kez daha ayaklandı.

Nizamimülk, Sultan Melikşah’dan yana pozisyon aldı. Yapılan Savaşı Kavurd Bey kaybetti. Yeğeni Melikşah’a kendisini affetmesi çin yalvardı. Umman taraflarına çekileceğim, tahtta gözünün olmadığını söyledi. Melikşah amcasını affedecekti, ancak defalarca verdiği sözü bozduğu için Nizamülmülk’ün telkinleriyle Kavurd Bey idam edildi. İşte Turan Şah, babası Kavurd Beyin ölümüne sebep olduğu için Nizamimülk’den nefret ediyor. Gerçek hayatta da aynen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde olduğu gibi de öyleydi.

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