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Medya Uyanış Büyük Selçuklu sonrası sürpriz geliyor! TRT'den son bomba: Mevlana... Öyle bir isimler var ki...
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu sonrası sürpriz geliyor! TRT'den son bomba: Mevlana... Öyle bir isimler var ki...

TRT1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra dönem dizisi kervanına bu kez Mevlana katılıyor. Dizide rol alacak olan isimler resmen belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 12:27:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu sonrası sürpriz geliyor! TRT'den son bomba: Mevlana... Öyle bir isimler var ki...

TRT birbirinden iddialı dizileri seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Kanalın hazırlıkları süren dev prodüksiyonlu dizilerinden biri de "Mevlana"... Kale Film'in patronu Kerim Ayyıldız dizi için uzun süredir titiz bir çalışma yürütüyor.

Can Ulkay'ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizi Konya'da çekilececek.

30 bölümden oluşacak 60 dakikalık projeyi Ali Aydın yazıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dönem dizisinde rol alacak isimler belli oldu.

Can Ulkay'ın yöneteceği dizinin ekibine yeni isimler katıldı.

Ali Aydın'ın yazdığı dizinin güçlü kadrosunda "Zerkubi"yi Ahmet Mümtaz Taylan, "Şemsettin İsfehani"yi Baki Davrak, "Gıyaseddin"i Burç Kümbetlioğlu, "Şirazi"yi Ushan Çakır, "Kemalettin Kamyar"ı Mert Karabulut, "Kıramana"yı Özlem Tokaslan, "Meczup"u ise Mert Turak oynayacak.

Dev kadrolu dizi haziran sonunda sete çıkacak.

 

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Yorumlar

Şeriat+Hilafet

MeeeşALLAH, BarekALLAH.
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ahmet özkan

kadroya bak be türk film sektörü bu kadar usta oyuncuyu bir arada görmedi. efsane isimlermiş gerçekten bomba
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