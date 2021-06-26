Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusundan güzel haber

TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finali yapmasının ardından gelecek sezon hikaye geriye doğru işleyecek ve Sultan Alparslan’ın dönemi 3 sezon boyunca anlatılacak.

34 bölüm süren ve milyonları çok etkileyen bu etkileyici dönemin öne çıkan isimlerinden birisi de Ahmet Sencer karakterini oynayan Ekin Koç oldu. Çok başarılı bir karakter sunumu sergileyen oyuncunun hayranları, adeta ekran başında mest oldu.

Ekin Koç’un diziden ayrılışı hayranlarını çok üzdü. Yeni sezonda Mehmet Özgür dışında ekipten kimse olmayacak.

Öte yandan Uyanış setinde yaşadığı kazayı anlatan Koç, "Parmağım kırılmıştı, ikinci bir ameliyat gerekiyordu, onu oldum" diye konuşmuştu.

Durumu düzeldi

Oyuncu Ekin Koç, önceki gün arkadaşıyla birlikte Arnavutköy’de görüntülendi.

Bir mekanda kahve içen ikili muhabirleri fark edince şaşkınlık yaşadı. Geçtiğimiz günlerde sağ el parmağındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan Koç’un parmağındaki atelin çıkarıldığı görüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, gazetecilerle “iyi günler” dedikten sonra arkadaşıyla oradan hızla uzaklaştı.