Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili detayı verdi! ‘Başta kaygılı olduğumuz meseleydi’

Selçuklu dönemini ekrana taşıyan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinin yapımcısı ve genel yönetmeni Emre Konuk, Medeniyet Tasavvuru Okulu kapsamında düzenlenen "Uyanış Selçuklu: Yapım Hikayesi ve Dili Başlıklı Seminer"e konuk oldu.

Emre Konuk önemli burada açıklamalarda bulundu.

Büyük Selçuklu Devleti'nin kültürel ve düşünsel manada sonraki asırları yönlendiren bir tecrübeyi geliştirdiğini belirten Konuk şunları söyledi:

Biz hep şunu söylüyoruz, Büyük Selçuklu dönemini kavramadan ne Eyyubiler'i, ne Danışmend Beyliği'ni, ne Anadolu Selçukluları'nı ve sonrasında da Osmanlı'yı anlamak pek mümkün değil. Özetle Selçuklu'ya yüzümüzü çevirmemizin sebebi ve derdimiz, İslam tarihinin ikinci büyük atılımını yönlendiren siyasi, kültürel ve düşünsel motivasyonu keşfedip, bunu günümüz insanıyla paylaşmaktı. Birçok kez söyledim, Selçuklu tarihi yetim kalmış bir tarih. Bu alanda bizlere vazifeler düşüyor, daha çok gayret etmek lazım. İzleyicideki beklenti, o beklentiyi karşılama meselesi bizim en başta kaygılı olduğumuz meselelerdi. Tabii kaygı olmadan da iyi bir iş ortaya çıkmıyor.

Dizinin hala gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Emre Konuk, şunları kaydetti:

ek tek her bir karakteri Gazzali'yi, Melikşah'ı, Hasan Sabbah'ı, Sencer'i, Ömer Hayyam'ı tüm ayrıntılarıyla çalıştık. Hemen her dilde üretilmiş tüm literatürleri masamıza yatırdık. Her bir karakteri nasıl yansıtacağımız üzerine çok detaylı bir çalışma yaptık.