Uyanış Büyük Selçuklu hayranları bugün üzülecek

Ekranlara geldiği günden bu zamana kadar reytingleri kimseye kaptırmayan dizi Uyanış Büyük Selçuklu pazartesi akşamı saat 20.00'da TRT1'de hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Büyük Selçuklu dizisi iddialı bir sezon finali ile ekranlarda olacak.

Uyanış Büyük Selçuklu'da 31 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak olan sezon finali akıllarda kalacak şekilde bir bölüm ile ekranlarda olacak. Dizi severlerin merakla beklediği bu bölüm de Kuvel Kalesi fethi için hazırlanan Melikşah ve ordusu kaleyi alabilmek için mücadele verecek.

Süper Haber'de yer alan habere göre; dizinin sezon finali bölümünde Kuvel Kalesi mücadelesi Melikşah ve ordusunu bekliyor. Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinin çekimleri ve hazırlıkları hemen hemen iki hafta sürdü. Yönetmen bu sahnede sanat yönetmeni ve kostüm yönetmeni ile her bir oyuncu için farklı strateji belirledi.

Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını yapan Kazak ekip Nomad Stunts tarafından özel bir Koreografi hazırlandı. Savaş sahnesi 18 dakika sürdü. Bu sahne için 200'den fazla figüran, çok sayıda at, 60'a yakın dublör kullanıldı. Dizi tarihinin en uzun savaş sahnesi olarak bir rekora imza attı.

Uyanış Büyük Selçuklu yepyeni bir sayfa açacak. Unutulmaz sezon finali bölümü ile 31 Mayıs Pazartesi akşamı TRT1 izleyicileri ile buluşacak. Ekrana gelecek bu bölümde Kuvel Kalesi fethi gerçekleşecek. Çok büyük bir savaş sahnesi hayranlarını bekliyor. Melikşah kılıcı ile Mitras'ın kellesini uçuruyor. Tapar ve Sencer'in savaş esnasında ne kadar büyük mücadele verdikleri her hallerinden belli oluyor.

Melikşah'a destek veren ve her zaman yanında olan Zübeyde taht şehrinde kontrolü sağlıyor. Terken'in devlet içinde yapılanmasını dağıtıyor. Sultan Melikşah ve oğulları Sencer ile Tapar'ın büyük orduyla girdikleri Kuvel Kalesi savaşında zafere ulaşıyor.