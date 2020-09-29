'Uyanış Büyük Selçuklu' diziyle ilgili sosyal medyada dikkat çeken endişe
TRT1 28 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi sosyal medyayı salladı. Ancak dizinin seyircileri, sosyal medyada ilk bölümü yaklaşık 2 aylık bir sürede tamamlanan dizinin bundan sonraki haftalarda yayınlanacak bölümlerde aynı kaliteyi ortaya koyup koyamayacağı konusunda endişelerini dile getirdi.
TRT 1’in Diriliş Ertuğrul’dan sonra önemli tarih dizisi projelerinden “Uyanış Büyük Selçuklu” 28 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi.
Dizi senaryosu, oyuncu performansı ve görsel efektleriyle ile sosya medyayı adeta yıktı geçti.
Hem çekim tekniklerinin başarısı hem de o dönemin mekanları ve aksesuarları ile başlı başına büyük bir prodüksiyon olduğunu ortaya koyan dizi reytinglerde de zirveye oturdu. Yasak Elma, Çukur ve Sefir’in kızı dizileriyle Masterchef programını adeta gömdü.
İlk bölüm 2 ayda çekilmişti
Seyircinin büyük beğenisini kazanan diziyle ilgili sosyal medyada bir takım endişelerde ifade edildi.
Yaklaşık 2 aylık bir çalışma neticesinde ortaya çıkan ve büyük beğeni toplayan 1. bölümün etkisine bundan sonra haftalık çekilecek bölümlerin ayak uydurup uyduramayacağı merak konusu oldu.
"Devam ettirir"
Ancak seyirciler Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizilerinin de görsel efekt olarak geride olduğunu ancak senaryosu ve tarihsel gerçekliği ile kendisini izlettirdiğini dile getirdi.
Televizyon yorumcuları da ilk bölümü gündemi sarsan dizinin gelecek bölümlerinin de aynı kalite de olacağı değerlendirmesinde bulundu.