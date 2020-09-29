  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya 'Uyanış Büyük Selçuklu' diziyle ilgili sosyal medyada dikkat çeken endişe
Medya

'Uyanış Büyük Selçuklu' diziyle ilgili sosyal medyada dikkat çeken endişe

TRT1 28 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi sosyal medyayı salladı. Ancak dizinin seyircileri, sosyal medyada ilk bölümü yaklaşık 2 aylık bir sürede tamamlanan dizinin bundan sonraki haftalarda yayınlanacak bölümlerde aynı kaliteyi ortaya koyup koyamayacağı konusunda endişelerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:32:00 - 2020-09-29 12:33:53
'Uyanış Büyük Selçuklu' diziyle ilgili sosyal medyada dikkat çeken endişe

TRT 1’in Diriliş Ertuğrul’dan sonra önemli tarih dizisi projelerinden “Uyanış Büyük Selçuklu” 28 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi.

Dizi senaryosu, oyuncu performansı ve görsel efektleriyle ile sosya medyayı adeta yıktı geçti.

Hem çekim tekniklerinin başarısı hem de o dönemin mekanları ve aksesuarları ile başlı başına büyük bir prodüksiyon olduğunu ortaya koyan dizi reytinglerde de zirveye oturdu. Yasak Elma, Çukur ve Sefir’in kızı dizileriyle Masterchef programını adeta gömdü.

İlk bölüm 2 ayda çekilmişti

Seyircinin büyük beğenisini kazanan diziyle ilgili sosyal medyada bir takım endişelerde ifade edildi.

Yaklaşık 2 aylık bir çalışma neticesinde ortaya çıkan ve büyük beğeni toplayan 1. bölümün etkisine bundan sonra haftalık çekilecek bölümlerin ayak uydurup uyduramayacağı merak konusu oldu.

"Devam ettirir"

Ancak seyirciler Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizilerinin de görsel efekt olarak geride olduğunu ancak senaryosu ve tarihsel gerçekliği ile kendisini izlettirdiğini dile getirdi.

Televizyon yorumcuları da ilk bölümü gündemi sarsan dizinin gelecek bölümlerinin de aynı kalite de olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Hiç birşey anlamadım magazin sayfası gibi hep hatunlar ve saray Hiç bir zaman Ertuğrul un yerini tutmaz iki gün sonra fos heyecan yok
  • Yanıtla
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
İran'dan Ermenistan açıklaması
Dünya

İran'dan Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.
Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk
Dünya

Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, işgal konumundaki Hocavend bölgesinde konuşlu 3. piyade alayının da..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay