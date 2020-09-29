'Uyanış Büyük Selçuklu' diziyle ilgili sosyal medyada dikkat çeken endişe

TRT 1’in Diriliş Ertuğrul’dan sonra önemli tarih dizisi projelerinden “Uyanış Büyük Selçuklu” 28 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi.

Dizi senaryosu, oyuncu performansı ve görsel efektleriyle ile sosya medyayı adeta yıktı geçti.

Hem çekim tekniklerinin başarısı hem de o dönemin mekanları ve aksesuarları ile başlı başına büyük bir prodüksiyon olduğunu ortaya koyan dizi reytinglerde de zirveye oturdu. Yasak Elma, Çukur ve Sefir’in kızı dizileriyle Masterchef programını adeta gömdü.

İlk bölüm 2 ayda çekilmişti

Seyircinin büyük beğenisini kazanan diziyle ilgili sosyal medyada bir takım endişelerde ifade edildi.

Yaklaşık 2 aylık bir çalışma neticesinde ortaya çıkan ve büyük beğeni toplayan 1. bölümün etkisine bundan sonra haftalık çekilecek bölümlerin ayak uydurup uyduramayacağı merak konusu oldu.

"Devam ettirir"

Ancak seyirciler Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizilerinin de görsel efekt olarak geride olduğunu ancak senaryosu ve tarihsel gerçekliği ile kendisini izlettirdiğini dile getirdi.

Televizyon yorumcuları da ilk bölümü gündemi sarsan dizinin gelecek bölümlerinin de aynı kalite de olacağı değerlendirmesinde bulundu.