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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Buğra Gülsoy'dan bomba paylaşım
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Buğra Gülsoy'dan bomba paylaşım

TRT’de başlayacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Buğra Gülsoy’dan dikkat çeken paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:37:00 - 2020-09-28 16:56:42
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Buğra Gülsoy'dan bomba paylaşım

TRT’de yayınlanacak olan ve ATV’de Kuruluş Osman’ın tahtını sallandıracağı yorumları yapılan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanmasına saatler kala sosyal medya kaynıyor.

ABD ve Kazakistan’dan savaş sahneleri için özel ekip oluşturulan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin tanıtımları paylaşım rekoru kırıyor.

Savaş sahneleri için Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni oyunculara eğitim verdi.

Hazırlığı 60 gün süren çekimlerde 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Buğra Gülsoy Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Buğra Gülsoy paylaşımında, ‘Yolculuk başlıyor!‘Birinci Bölüm’ bu akşam..’ ifadelerini kullandı.

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