Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinden olay itiraf

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ahmet Sencer ve Turna karakterlerini Ekin Koç ile Sevda Erginci oynuyor. Dizinin pazartesi akşamlarında en çok izlenen yapım olmasında bu iki ünlü ismin de büyük katkısı var. Çok iyi oyunculardan kurulu olan TRT1 dizisi, aynı zamanda güçlü hikayesi ve etkileyici aksesuarları, kostümleri, mekanları ile göz dolduruyor.

İki ünlü isim Onedio’nun programına konuk oldu ve hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

“Partner olacağınızı öğrendiğinizde birbirinizi stalkladınız mı?” şeklindeki soruya ikilinin verdikleri yanıtlar, bu konuyu saklamaya çalışan birçok isim için de ders niteliğindeydi.

Ekin Koç, “Ben stalkladım” diyerek itirafta bulundu. Sevda Erginci, “Tabii ki stalkladım” diyerek bu duruma neden insanların şaşırdığını anlayamadığını ifade etti.

“Stalklamak ayıp bir şey değil” diyen Ekin Koç’a Sevda Erginci de onayladı ve aynı fikre katıldığını ifade etti.

Erginci, “Ben herkesi stalklıyorum yani” diyerek bunun hayatındaki normal davranışlardan birisi olduğunu belirtti.

Ekin Koç ise sosyal medyanın bunun üzerine kurulu olduğunu hatırlatarak, garipsenecek bir durum olmadığının altını çizdi.

Stalklamak nedir?

İngilizce bir kavram olan stalk sosyal medya platformlarında bir kişinin bir başka kişiyi sosyal medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, paylaşımlarını incelemesi demektir.