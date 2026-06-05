Ebola sınır tanımıyor: 518 milyon dolarlık acil plan devrede

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgınına karşı yeni bir mücadele programı başlattı.

Haziran ile kasım aylarını kapsayan 518 milyon dolarlık plan, salgın takibi, testler, tedavi hizmetleri ve enfeksiyon kontrol çalışmalarını içeriyor.

Yetkililerin açıkladığı verilere göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 381 doğrulanmış vaka tespit edildi ve 64 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da ise açıklanan 3 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 19'a, can kaybı sayısı ise 2'ye yükseldi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Amacımız salgını bulunduğu yerde durdurmak ve yayılmasını önlemek" dedi.

Salgına neden olan virüsün 'Bundibugyo' türü Ebola olduğu açıklandı. Uzmanlar tarafından geliştirilen üç farklı aşı adayı bulunmasına rağmen henüz onaylanmış bir aşı yok.

Öte yandan ABD'nin Kenya'da Amerikalılar için Ebola karantina merkezi kurma planı, ülkede protestolara yol açtı. Gösteriler sırasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.