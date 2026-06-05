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Sağlık Ebola sınır tanımıyor: 518 milyon dolarlık acil plan devrede
Sağlık

Ebola sınır tanımıyor: 518 milyon dolarlık acil plan devrede

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ebola sınır tanımıyor: 518 milyon dolarlık acil plan devrede

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 381 kişiye bulaşan ve 64 kişinin hayatına mal olan Ebola salgını komşu ülke Uganda’ya da sıçrarken, Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri salgının yayılmasını engellemek amacıyla 518 milyon dolarlık acil müdahale planı başlattıklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgınına karşı yeni bir mücadele programı başlattı.

Haziran ile kasım aylarını kapsayan 518 milyon dolarlık plan, salgın takibi, testler, tedavi hizmetleri ve enfeksiyon kontrol çalışmalarını içeriyor.

Yetkililerin açıkladığı verilere göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 381 doğrulanmış vaka tespit edildi ve 64 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da ise açıklanan 3 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 19'a, can kaybı sayısı ise 2'ye yükseldi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Amacımız salgını bulunduğu yerde durdurmak ve yayılmasını önlemek" dedi.

Salgına neden olan virüsün 'Bundibugyo' türü Ebola olduğu açıklandı. Uzmanlar tarafından geliştirilen üç farklı aşı adayı bulunmasına rağmen henüz onaylanmış bir aşı yok.

Öte yandan ABD'nin Kenya'da Amerikalılar için Ebola karantina merkezi kurma planı, ülkede protestolara yol açtı. Gösteriler sırasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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