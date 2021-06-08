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Medya Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrılan Buğra Gülsoy ‘Mahalle’ filmiyle geliyor
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrılan Buğra Gülsoy ‘Mahalle’ filmiyle geliyor

TRT’de izlenme rekorları kıran ve büyük değişime giden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrılan Buğra Gülsoy’un bambaşka projesi izleyiciyle buluşacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:31:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrılan Buğra Gülsoy ‘Mahalle’ filmiyle geliyor

TRT’de bu sezon reytingleri alt üst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ani bir değişimle gündeme geldi. Yeni sezonda kadrosu tamamen yenilenecek olan dizide Sultan Melikşah dönemi son bulurken Sultan Alparslan dönemine geçeceği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Buğra Gülsoy Sultan Melikşah karakterine veda ederken yeni sezonda Barış Arduç hamlesi şaşırttı.

Başarılı bir sezon geçiren Buğra Gülsoy’un  yönetmenlik denemesi yaptığı sinema filmi de ilk kez TV’de olacak. Yönetmenliğini Buğra Gülsoy ile Serhat Teoman’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Serhat Teoman, Emre Erkan ve Selahattin Töz yer aldığı “Mahalle” filmi, 9 Haziran’ı 10 Haziran’a bağlayan Çarşamba gecesi saat 00.00’da FOX’ta olacak.

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