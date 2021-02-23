Uyanış Büyük Selçuklu dizisi sosyal medyada olay oldu!

TRT 1’de ekranlara gelen, ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun dün akşam yayınlanan bölümünde Melikşah, oğlu Tapar’ın yaşam savaşıyla birlikte hayatının en büyük sınavlarından birini verdi. Tapar’ı dolduruşa getirdiği için Tekiş’e karşı öfkeyle dolan Melikşah, Markus ve Haçlı savaşçılarından da intikam almak üzere harekete geçti. Bizans birliklerinin gizlice Anadolu’ya sızıp isyan çıkarmayı amaçladığını da öğrenen Melikşah, bu sefer Markus’u elinden kaçırmamak için çok büyük bir oyun oynadı.

Kılıçarslan’ın artık Anadolu’ya dönme vaktinin geldiğini düşünen Melikşah, bu bilgiyi Markus’un da duymasını sağladı. Markus ve askerleri, Kılıçarslan’a pusu kurdu ancak atlı arabanın içinde Kılıçarslan yerine Melikşah’ı bulan Markus hayatının şokunu yaşadı ve kendi hançeriyle öldürüldü. Melikşah, Markus’a ilk olarak Kont Albert aracılığıyla ulaşmaya çalıştı. Ancak Tekiş, İzakyos’un tuzağına düşerek Kont Albert’ın Haçlılarla buluştuğu sırada baskın yaptı. Bu esnada Sencer ve hususi yiğitler de Haçlı askerleri tarafından pusuya düşürüldü. Albert’ı yaralayan Tekiş, Sencer ile karşı karşıya geldi. Tansiyonu yükselten bu anlardan sonra Melikşah’ın Tekiş’in bulunduğu otağa gitmesi gerilimi tırmandırdı.

Melikşah, Tekiş’in Haçlıları öldüren askerlerinin pusatlarını alırken, Tekiş’in, “Oğlunuzun intikamını alamadığınız için hıncını benden mi çıkarıyorsunuz?” sözleri üzerine kardeşine yumruk attı. Markus tehlikesi ortadan kalksa da yaşanan bu olay Tekiş’in çok daha büyük bir tehlike olarak Melikşah’ın karşısına çıkacağının sinyallerini verdi.

Bölümde Zübeyde Hatun’un yardımıyla oğlu Tapar’ı gören Başulu’nun duygusal anları da çok konuşuldu. Başulu’nun manevi varlığı sayesinde Tapar’ın gözlerini açması ise tüm saray halkının yüreğine su serpti.