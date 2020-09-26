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Medya Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü ne zaman?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü ne zaman?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölüm fragmanı ile büyük ilgi topladı. TRT1 ekranlarında yeni sezonda ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. İzleyiciler Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-26 18:32:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü ne zaman?

TRT1’in tarihi dönem dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine topladı. Daha önce "Diriliş Ertuğrul", "Payitaht Abdulhamit" gibi önemli tarihi dizilerle büyük ses getiren yapımlara imza atan TRT1'de yeni sezonda yine büyük bir tarihi dizi ekranlara gelecek. Uyanış Büyük Selçuklu olan dizide Selçuklu Dönemi anlatılacak. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümü ne zaman?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor?

Göz alıcı yapımı ve fragmanı ile büyük yankı uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Ekran başındaki izleyici kitlesini ttarihi bir yolculuğa çıkaracak olan dizinin ilk bölümü 28 Eylül'de yayınlanacak.Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin konusu nedir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin konusu

Yeni sezonda büyük yankı uyandıracak dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1'de, "kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak "Uyanış: Büyük Selçuklu", Selçuklu Dönemini ekranlara getirecek. Özellikle Hasan Sabbah karakteri tarihi karakterinin de yer alacağı dizide usta oyuncular yer alıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ İLK BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler?

TRT1de 28 Eylül tibariyle ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları arasında Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki karakterler

Sultan Melikşah rolünde: Buğra Gülsoy,

Terken Hatun rolünde: Hatice Şendil,

Ahmed Sencer rolünde: Ekin Koç

Arslantaş rolünde: İlker Kızmaz,

Hasan Sabbah rolünde: Gürkan Uygun,

İmam Gazali rolünde: Cemal Toktaş,

Elçin rolünde: Leyla Lydia Tuğutlu,

Tuna rolünde: Sevda Erginci,

Andreas rolünde: Osman Sonant,

Nizâmülmülk rolünde: Mehmet Özgür.

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