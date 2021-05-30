Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok dizi sezon finali kararı aldı. TRT 1 kanalının dizisi olan, Uyanış Büyük Selçuklu’nun ne zaman final yapacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta sezon finali mi yapacak? Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu sezon son bölümü mü?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her pazartesi akşamı ekranların vazgeçilmezi olarak seyircilerin karşısına çıkıyor. Yeni bölümleri ile TRT1 kanalında dizi izleyicilerinin karşısına çıkan Uyanış, kadrosuna kattığı oyuncularla da çok konuşuluyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, 35 bölüm sonrasında final yapma kararı almıştı ancak sezon ortası finali yapma kararı kısa süre sonra değişti. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bir hafta erken sezon finali yapma kararı aldı. TRT 1 kanalında yayınlanan dizi, bir hafta önceden yani 34. bölüm sezon finali yapacak. Dizinin oyuncuları kısa bir tatilden sonra yeni sezon için çalışmalarına başlayacak.