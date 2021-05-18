Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun’un kardeşi kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu 33. Bölüm 1. Ön İzleme yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanında, Şelamzar’ın feth edilmesi sonası Batınilerin lideri Hasan Sabbah, Şelamzar’dan kaçmak zorunda kaldı. Şelamzar ve çok sayıda fedaisini kaybeden Hasan Sabbah, Melikşah’a olan düşmanlığını bu kez de eşi Başulu Hatun’un kardeşi üzerinden oynamak istiyor. Hasan Sabbah, Kıpçak Beyi olan Başulu Hatun’un kardeşinin huzuruna varıp, onu Melikşah’a karşı kışktıyor.

Başulu Hatun’un kardeşi “Bana haber gönderdiğinde Kıpçaka bozkırlarından yola çıktım. Lakin anca gelebildim. Demek öz ablam Başulu Hatun ölmedi ve dahi hayattadır. Bütün bunları o Melikşah saltanatı sürsün diye yapmıştır. Amma Melikşah onu hiçe sayıp sarayına almamış yeğenlerimi de veliaht yapmamış öyle mi” diyerek Başulu Hatun’un kardeşinin Melikşah’a düşman olacağı yayınlanan fragmanda görülmekte.