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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu, Alparslan: Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk’tan flaş paylaşım
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu, Alparslan: Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk’tan flaş paylaşım

TRT’de reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ‘yılın dizisi’ ödülüne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 10:40:00 -
Uyanış: Büyük Selçuklu, Alparslan: Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk’tan flaş paylaşım

Geçen sezonun reytinglerinde zirvenin sahibi olan TRT dizisi Uyanış Büyük Selçuklu adından söz ettirmeye devam ediyor. Devamı niteliğinde olan ve geçtiğimiz gün tanıtımı yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen ve Barış Arduç’un oynayacağı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinin sürdüğü bildirildi.

Dizi yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 6.Anadolu Medya Ödülleri’nde “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi yılın dizisi ödülüne layık görüldü.

İşte o paylaşım:

6.Anadolu Medya Ödülleri’nde “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizimiz “Yılın Dizisi” ödülüne layık görüldü. Bu vesileyle emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı ve yayıncı kuruluşumuz TRT 1’i tebrik ediyorum. #UyanışBüyükSelçuklu #AlparslanBüyükSelçuklu

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