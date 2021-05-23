  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul’u rahatlatacak yolda 398 km'lik bölüm bitti!
Çanakkale açıklarında deprem
Messi kararını verdi
Bakan Koca'dan bir müjde daha!
Medya Uyanış Büyük Selçuklu 33. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 33. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 33. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Melikşah’ın Hasan Sabbah’ın eline düşen Kıpçak beyini ve Başulu hatunu kurtardığı görülüyor. Her şeyin bittiği bir anda Melikşah'ın yetişmesi dizide Kıpçaklar ile Selçuklular arasında yeni gelişmelerin yaşanacağının da sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 07:49:00 -

TRT1’in Selçuklu tarihinin konu alındığı ilgiyle izlenen dizi Uyanış Büyük Selçuklu’nun dizisinin 33. Bölüm 2. Fragmanı dayayınlandı.

24 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümle yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak.

Melikşah’a bir mektup yazan Başulu hatun, kardeş kanı dökülmemesi için Kıpçak yurduna dönüş yapmaya karar verdiğini bildirir. Ancak yolda Hasan Sabbah ve adamlarının elini düşerler.

Başulu hatun ve Kıpçak beyini Hasan Sabbah’ın elinden ise Melikşah kurtarır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı iddia: ABD'nin faaliyet gösteren 'gizli ordu'su ifşa oldu! İslam coğrafyasında...
Dünya

Çarpıcı iddia: ABD'nin faaliyet gösteren 'gizli ordu'su ifşa oldu! İslam coğrafyasında...

ABD'nin 10 yıl önce kurulan, 60 bin kişiden oluşan, yıllık 900 milyon dolar bütçesi olan ve sahte kimlikler ile çalışan gizli bir orduya sah..
Fatih Terim bombası patladı!
Spor

Fatih Terim bombası patladı!

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in Barcelona'nın yeni teknik direktörü olabileceği iddia edildi.
Türk çocukları için skandal ifadeler kullanan hadsiz Miço'ya Türkiye'den sert tepki: Derhal son verin
Dünya

Türk çocukları için skandal ifadeler kullanan hadsiz Miço'ya Türkiye'den sert tepki: Derhal son verin

Türk köyü Paşevik'e "Pomak köyü" ve Türk çocuklarına "Yunan çocukları" diyen hadsiz Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tepki gösteren..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay