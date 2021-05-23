Uyanış Büyük Selçuklu 33. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 33. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Melikşah’ın Hasan Sabbah’ın eline düşen Kıpçak beyini ve Başulu hatunu kurtardığı görülüyor. Her şeyin bittiği bir anda Melikşah'ın yetişmesi dizide Kıpçaklar ile Selçuklular arasında yeni gelişmelerin yaşanacağının da sinyalini verdi.
TRT1’in Selçuklu tarihinin konu alındığı ilgiyle izlenen dizi Uyanış Büyük Selçuklu’nun dizisinin 33. Bölüm 2. Fragmanı dayayınlandı.
24 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümle yine heyecan dolu gelişmeler yaşanacak.
Melikşah’a bir mektup yazan Başulu hatun, kardeş kanı dökülmemesi için Kıpçak yurduna dönüş yapmaya karar verdiğini bildirir. Ancak yolda Hasan Sabbah ve adamlarının elini düşerler.
Başulu hatun ve Kıpçak beyini Hasan Sabbah’ın elinden ise Melikşah kurtarır.