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Gündem Uyanış: Büyük Selçuklu 32. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Gündem

Uyanış: Büyük Selçuklu 32. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in sevilen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 32. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Melikşah ve Hasan Sabbah'ın orduları karşı karşıya gelirken, sarayda da ortalık iyice karışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 09:19:00 -

17 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nin 32. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı.

Melikşah, Turanşah’ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah’ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş’i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah’a teslim etmeyi önerecektir. Melikşah, Turanşah’ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?

Mitras, Kuvel’e geleceğini sandığı Melikşah’a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için beklemekteydi. Melikşah’ın herkese bir oyun oynadığını anladığında ne yapacaktır? Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenecektir. Korunmasına çok ehemmiyet verdiği, Melikşah’ı uğraştırması hasebiyle Kuvel’in kaderinin bağlı olduğu Şelemzar şehrinin önderlerini tutsaklıktan kurtarmak için harekete geçecektir. Bu eyleminde başarıya ulaşabilecek midir?

Öte yandan Mitras’a paralel olarak Sabbahların tutulduğu yeri öğrenecek olan Sencer, Sabbahları yakalayabilecek midir? Sencer, Faysal’dan İlteber’in ve Ayaz’ın intikamını almayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Melikşah, bin bir desiseyle Batınilerin ele geçirdiği Şelemzar’ı yeniden topraklarına katıp; büyük hedefi Kuvel Kalesi’ni fethedip; babası Sultan Alparslan’ın işaret ettiği ilahi mefkûre için yürümeye devam edecek midir?

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