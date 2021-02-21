Uyanış: Büyük Selçuklu 22. Bölüm 2. Fragman yayınlandı!

Fragmanda Romalı komutan Markus, tarafından yaralanan oğlu Muhammed Tapar’ın başına gelen Melikşah’ın “İntikamını almadan bu saraya dönmeyeceğim” dediği görülüyor.

Sencer ve Faysal, Turna nedeniyle kavga çıkıyor. Sencer “Turnayı gördüğümden beri benimdir” deyince Faysal ise “Erkek olup hatunun yapsaydın o vakit” cevabını veriyor. Bu cevaba sinirlenen Sencer, Faysal’a kafa atıp “Gözün turnaya değerse gözlerini çıkarırım” diyor.

Öte yandan fragmanda Melikşah, Nizamülmülk’e “Atabey, Kılıçarslanı artık anadoluya gönderme vakti gelmiştir” diyor. Markus ise “Kılıçarslanı öldüreceğiz.Anadolu param parça olacak” diyor. Melikşah ve kardeşi Melik Tekiş’in arası da iyice açılıyor.

Fragmanın son sahnesinde ise Melikşah “Gayrı vakti geldi Kılıçarslan” diyor ancak Kılıçarslan’ın yüzü gözükmüyor.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Kılıçarslan'ın görüleceği belirtiliyor.