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Medya Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezon öncesi Sultan Alparslan heyecanı! Barış Arduç’tan ilgi çeken paylaşım
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezon öncesi Sultan Alparslan heyecanı! Barış Arduç’tan ilgi çeken paylaşım

TRT’de 2. Sezonu merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ı oynayacak Barış Arduç’tan paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 14:20:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezon öncesi Sultan Alparslan heyecanı! Barış Arduç’tan ilgi çeken paylaşım

TRT’de milyonların ilgisini çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 2. Sezonu merakla bekleniyor. Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezonuna dair çeşitli haberler gelmeye devam ediyor.

Büyük bir değişime giderek kadrosunu yenilemeye başlayan dizide Sultan Melikşah döneminden geriye gidilerek Sultan Alparslan dönemi anlatılacak. Dizide başrol Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Gürkan Uygun gibi isimler ayrılarak sadece Nizamülmülk’ü oynayan Mehmet Özgür kaldı.

Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezonda Sultan Alparslan’ı oynayacak isim Barış Arduç oldu. Sosyal medyada diziyle ilgili art arda paylaşımlar geldi. Yapımcı Emre Konuk, Barış Arduç ile fotoğraflarını paylaşarak, 'Dünyaları dize getiren Sultan Alparslan'ın ölümsüz destanını anlatacağımız dizimiz için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Alp arslan karakterine emeğiyle yüreğiyle Barış Arduç can verecek' dedi.

Başrol oyuncusu Barış Arduç’un da paylaşımı ilgi gördü. Barış Arduç sosyal medya hesabından heyecanlı olduğunu belli ederek ‘gün sayıyoruz’ dedi.

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