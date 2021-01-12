Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölüm ön izlemesi yayınlandı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu 16. son bölümü ile yine ekrana damga vurdu. Dizinin son bölümünde Hasan Sabbah, Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerine neden oldu. İzleyenler Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanını araştırırken beklenen haber geldi. Dizinin 17. yeni bölüm ön izlemesi ekrana geldi.

Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölüm ön izlemesi nefes kesti

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımı Uyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Diziye baş hatun olarak Zübeyde Hatun katıldı. Zübeyde Hatun ile Uyanış Büyük Selçuklu 'da taşlar yerinden oynayacak gibi görünüyor. Sırlar itabı korkusuyla Hasan Sabbah beklenmedik hamlelerde bulunur. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

16. bölümde neler oldu?

Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı‘nın Selçuklu’nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer’den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer’e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah’ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir? Öte yandan Elçin, Terken’in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah’a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

Faysal nasıl bir yol izleyecek?

Şelemzar madenlerini eline geçirmeyi başarmış olan Faysal, Selçuklu Devleti'nin dikkatini üzerine çekmişti. Son olarak Rüstem'in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalardan çıkmış olması Tapar'ı kendisine karşı kışkırtmış ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı. Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir?