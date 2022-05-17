Bazı günler sabah uykudan kalkar kalmaz bulanık görme sorunu yaşayanlar olabiliyor. Böyle bir durumda ise akıllara ‘Bulanık görmek neyin belirtisi?’ sorusu geliyor. Peki, sabah bulanık görmek tehlikeli midir?

Uyanınca neden bulanık görülür? Sabahları bulanık görmenin sebebi nedir neyin belirtisidir?

Sabah uykudan kalktıktan sonra etrafı bulanık görme sorunu yaşayanların bir kısmı telefon ve bilgisayar ekranındaki yazıları okumakta güçlük çektiklerini belirtiyor. Bir gece öncesinde gözleriyle ilgili sorun yaşamayanlar sabah böyle bir problemin neden ortaya çıktığını merak ediyor.

Göz kuruluğu sebebiyle sabahları bulanık görme sorunu yaşanabilir. Yüz yıkandıktan ve gözler birkaç kez açıp kapandıktan sonra sorunun ortadan kalkması beklenir.

Bulanık görmenin yanı sıra batma, yanma ve gözlerde kızarıklık sorunu varsa alerjiden şüphelenmek mümkün. Böyle bir durumda vakit kaybedilmeden bir hekime danışmak gerekiyor.

Gece uyumadan önce kullanılan bazı ilaçların yan etkisi olarak sabah kalktığınızda belirli bir süre bulanık görme durumunuz olabilir.

Yüz üstü uyuma, kan şekeri sorunları, lenslerle uyuma ve göz kapağındaki yağ bezeleri de sabah bulanıklığına sebep olur. Söz konusu durum uzun süreliyse ve sık sık tekrarlanıyorsa mutlaka bir uzmandan destek almanız gerekebilir?