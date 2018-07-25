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Uyanıklara bak sen! Kurusıkı tabancaları...

Ankara'da kurusıkı tabancaları silaha çevirip satmak suçundan 2 zanlı gözaltına alındı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:03
Uyanıklara bak sen! Kurusıkı tabancaları...

Başkent Ankara'da kurusıkı tabancaları silaha çevirip satmak suçundan 2 zanlı gözaltına alındı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri fiziki çalışmalar sonucunda, Öner Y. ve Yakup T'nin evlerinde kurdukları silah atölyesinde kurusıkıları tabancaya dönüştürdüklerini ve silah kaçakçılığı yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Öner Y. ve Yakup T. Ahi Mesut Mahallesi Zirve Caddesi'nde park halindeki 06 HPK 22 plakalı otomobilde gözaltına alındı.

Zanlıların evleri ve araçlarındaki aramalarda, bir tabanca, 4 kurusıkı, 150 mermi, tabancaya ait 2 sürgü ve bir mekanizma, farklı ebatlarda 28 şarjör, 4 takım silah kabzası, tabanca parçaları ile yaklaşık 20 kilogramlık 4 saksıya ekilmiş Hint keneviri ile 40 gram esrar ele geçirildi.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:03
  1. Ankara
  2. kurusıkı tabanca
  3. Başkent
  4. Etimesgut

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