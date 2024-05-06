Uyanık şirketler devleti soymuş

HABER MERKEZİ

Akit, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu kaynaklarına göz koyan vurguncuların maskesini düşürmeye devam ediyor. Erdoğan’ın talimatıyla 9 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren ve kamuoyunda “icra affı” olarak bilinen düzenlemeyi fırsat bilen açgözlülerin, milyonlarca liralık vurguna imza attığı ortaya çıktı. 15 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki borçlar ile abonelik ücretleri ve 2 bin 500 TL’yi geçmeyen bireysel kredi alacaklarının tasfiyesini öngören düzenlemeyi fırsat bilen alacaklı şirketler ile fırsatçı avukatların, zaman aşımına uğrayan alacaklarını tahsil ettiği veya vergiden düştüğü öğrenildi. 10 milyon icra dosyasının temizlenerek düşük gelirli vatandaşların 30 milyar lirayı bulan borçlarından kurtarılmasını amaçlayan düzenlemeyi istismar eden fırsatçıların, aralarında itiraz edilmiş icra takipleri ile borç olmadığı mahkeme kararıyla tescillenmiş 20 yıllık dosyalar üzerinden haksız menfaat sağladığı belirlendi.

20 yıllık dosyalar yenilenmiş

Akit’in ulaştığı ve kirli kumpası deşifre eden belgelere göre, İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan Abdurrahman Şenol’un, herhangi bir alacak olmadığı kesinleşen ve 15.03.2016’da “takibin durdurulması” kararı verilen bir dosyadan haksız menfaat sağladığı belgelendi. Devletin yaklaşık 30 milyar TL’den feragat ettiği uygulamayı istismar eden Av. Abdurrahman Şenol’un usulsüz şekilde “yenileme emri” düzenleyerek, vekâletini yürüttüğü şirketlerin alacakları varmış gibi zamanaşımına uğramış dosyalarını yenileyerek devletten haksız kazanımda bulunduğu iddia edildi. Sadece bir dosyadan bin 743 TL tahsil eden Av. Abdurrahman Şenol’un birden fazla başvuruda bulunması, vurgunun boyutunu gözler önüne sererken kamuoyu, Adalet Bakanlığı ile savcılıkların harekete geçerek bazı şirketler ve özel bankaların karıştığı skandal vurgunun boyutunu gözler önüne sermesini ve sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını bekliyor.

Organize vurgun şüphesi

Skandal ile ilgili gazetemize konuşan mağdur vatandaşlardan Ş.T, ‘asrın vurgunu’ hakkında şunları söyledi: “Devletin mağdur vatandaşların menfaatine çıkardığı yasal düzenleme aslında kurumsal şirketlerin, bankaların ve avukatların lehine sonuçlanmış. Bunlar haksız yere devletin kasasında milyonlarca lira kazanç elde etmiş. Bunları çoğu zaten bu paraları vergi masraflarına yansıttılar. Burada devleti açıkça dolandırmışlardır. Devletin acil olarak bütün icra müdürlüklerinde borcu 2 bin TL ve aşağısı olan icra dosyalarının yeniden tetkik edilerek, kimin ne kadar devleti dolandırıldığını tepsi etmeli. Peki dolandırma işlemi nasıl yapılmış? Örneğin 2 bin lira aşağı borcunu ödeyemiyorsun veyahut senin 3-5-10 borcun zaman aşımına uğramış. Dosya düşmüş. Veya benim gibi bir mahkeme kararıyla borcun olmadığına karar verilen dosyalar var. Kurumlar uyanıklık yapıyor. Gidiyorlar bunları yeniliyorlar. Ya da kimseye haber vermeden sessiz sedasız ‘şu kadar dosyadan alacağı var’ diye icra müdürlüklerinden belgeleri alıyorlar. Bu belgeleri devlete, vergi dairesine veya ilgili kurumlara veriyorlar. Ondan sonra tahsilât gözüktüğü için bu paraları ödeyecekleri vergi masraflarından düşüyorlar. Mesela benim dosyada, avukat düştüğünü bildiği ve zaman aşımına uğradığını bildiği halde dosyayı saklamış. Çünkü avukatlar yapılan her tahsilâttan ayrıca vekâlet ücreti alıyor.

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