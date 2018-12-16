'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni öneri! "4’ü bizim 1’i Türklerin"

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis pazar günü Kıbrıs meselesi hakkında görüşecek. Nikos Anastasiadis mevcut durumu ve çözüm önerilerini Euronews'e değerlendirdi. Anastasiadis, adanın doğal zenginliklerinin kararlaştırılan 4'e 1 nüfus oranı üzerinden yapılmasını teklif etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Kıbrıs'ın enerji konusundaki emellerine ulaşmada daha az sorun ya da daha az Türk müdahalesiyle devam etmesine yardım edeceğini mi düşünüyorsunuz?" yönelik soruya "Kıbrıs'ın egemenlik hakları pazarlık konusu değildir. Ve hala gaz arama aşamasında olduğumuzu tekrarlamak istiyorum. Bu yüzden Kıbrıslı Türklere ve Türkiye'ye söylediğim gibi, Kıbrıs Rum kesiminde sahip olunanları kötüye kullanma ya da bunlardan faydalanma konusunda hiçbir soru işareti yoktur. Kararlaştırılan bir nüfus oranı var, 4'e 1 (4 Kıbrıslı Ruma karşılık 1 Kıbrıslı Türk) ve bu orana göre istediğimiz noktaya ulaşabilirsek doğal zenginliğin paylaşımını da bu şekilde yaparız" yanıtı verdi.

"Rahatsız olunması gereken Türkler"

Anastasiadis, "Yakın geçmişte geleneksel müttefikiniz Rusya ile aranızda bir kriz yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kıbrıs'ın, topraklarında ABD ordusunun konuşlanmasına izin vermesi durumunda Kıbrıs aleyhine tedbirler almaya hazır olduklarını söyledi. Adanın başka jeopolitik oyunlar için kullanılabileceği konusunda endişeli misiniz?" şeklindeki bir soruya ise "Öncelikle bizim tarafımızdan yaratılmayan gereksiz bir gerginliği tırmandırmak istemiyorum, çünkü her şeyden önce ortada Kıbrıs'ın askerileştirilmesine dair bir senaryo yok. Eğer rahatsız olunması gereken bir şey varsa o da 1974'ten beri Kıbrıs topraklarını yasa dışı olarak işgal eden 36 binden fazla Türk askeri birliğinin varlığıdır. Rusya'nın müdahalesi yersizdi ve Kıbrıs'ta gerçekten olanlarla hiçbir ilgisi yok. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yaptığı şey tüm dost ülkelere, Avrupa ülkeleri ve aynı zamanda Rusya'ya insani sebeplerden ötürü kolaylık sağlamaktır" şeklinde cevap verdi.