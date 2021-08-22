Uyanık İngiliz'in Afgan mülteciler planı!

ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek yönetimi ele geçirdi.

Taliban yönetiminde yaşamak isteyemeyen çoğu Afgan, ülkelerini terk etmeye başladı. Bunun üzerine diğer ülkeler, büyük bir göç akınıyla karşı karşıya.

Konuyla ilgili İngiltere'den bir açıklama geldi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtti.

The Mail on Sunday gazetesinde bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, planın detaylarından bahsetmedi.

"Hiçbir ülke tahliyelerini tamamlamayacak"

Wallace ayrıca ABD'nin Afganistan'ı terk etmek için son tarihi olan 31 Ağustos'tan önce "hiçbir ülkenin tahliyelerini tamamlayamayacağını" ifade etti.