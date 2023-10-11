Uyanık fare kediye yem olmaktan bakın nasıl kurtuldu! Şaşkına çeviren anlar kamerada
Elazığ'da kediyle farenin kovalamacası cep telefonu kamerasına yansıdı. Fare, kediye yem olmaktan ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Olay, Sürsürü Mahallesi'nde bir iş yeri önünde meydana geldi. Kediyle farenin kovalamacasını gören bir vatandaş, cep telefonuna sarılarak o anları kayıt altına aldı. Farenin peşinden koşan kedi, tam hamlesini yapacağı sırada farenin birden hareketsiz kaldığını gördü.
Kedi uzaklaşınca fare kaçtı
Bir süre farenin hareketlenmesini bekleyen kedi umduğunu bulamayınca bölgeden ayrılmak için hareketlendi. Kedinin uzaklaşmasının ardından fare hareketlenip kaçmaya başladı. Farenin peşinden koşan kedi, avını elinden kaçırdı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.