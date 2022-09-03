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Dünya Uyanığa bak! Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinde 13 kilogram uyuşturucu bulundu
Dünya

Uyanığa bak! Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinde 13 kilogram uyuşturucu bulundu

İtalya'nın Milano kentindeki bir havaalanında engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 17:58:00 -
Uyanığa bak! Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinde 13 kilogram uyuşturucu bulundu

İtalya'nın Milano kentinde narkotik köpeğinin dikkati uyuşturucu kaçakçılarının oyununu bozdu. Milano'daki bir havaalanında yapılan güvenlik araması esnasında narkotik köpeği, tekerlekli sandalyede uyuşturucu tespit ettiğine ilişkin tepkiler verdi.

SANDALYENİN DÖŞEMESİNE GİZLENMİŞ

Köpeğin hareketlerinin ardından engelli taklidi yaptığı öğrenilen yolcu ayağa kalkarak yürümeye başladı. Polis, sandalyeyi bıçakla keserek parçalara ayırdı. Arama esnasında sandalyenin döşemesine gizlenmiş 13 kilogram uyuşturucu bulundu.

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