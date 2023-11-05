Uyandığınız anda yiyin siz de herkes gibi kilo verin! Tavsiye: Böyle yaparsanız bakın ne oluyor

Sabahları süt ile karıştırarak az miktarda yulaf tüketirseniz; hem gün boyu tok hissedeceksiniz hem de enerji depolayacaksınız.

Yoğurt

Az miktarda sabah erkenden tüketilen yoğurt, sindirim sisteminize yardımcı olur. Fakat gastrit ya da reflü gibi mide rahatsızlıklarınız varsa tüketmemelisiniz.

Lor peyniri

Lor peyniri, bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar. Bunun yanında ise kas sakatlığı tedavisi için de oldukça faydalıdır.

Yumurta

Sabah uyandığınız gibi yediğiniz yumurta gün boyu tok kalmanızı sağlar.

Kahve

İçeriğindeki kafein en iyi antioksidan kaynaklarından biridir ve yağ yakımına yardımcı olur.

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