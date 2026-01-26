  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Üvey oğluyla tartışma faciaya dönüştü
Gündem

Üvey oğluyla tartışma faciaya dönüştü

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Üvey oğluyla tartışma faciaya dönüştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde üvey oğlu S.K. ile yaşanan tartışma sırasında fenalaşarak kalp krizi geçiren Nurettin Aslıhan (57) yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Aslıhan’ın vücudunda darp izleri tespit ederken, S.K. gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi.

Nurettin Aslıhan, henüz bilinmeyen nedenle evde üvey oğlu S.K. ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, sokağa taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine fenalaşan Nurettin Aslıhan, yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslıhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Aslıhan'ın vücudunda darp izlerine rastlayan polis, S.K.'yı gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

