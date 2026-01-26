  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem’in danışmanı uyanmaya başladı: ‘Çözüm yok şov var’ itirafı! Eski ABD Başkanı Clinton’dan Minnesota'daki olaylar hakkında sert çıkış! Trump yalancı Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü! Sözde öğretmen, küçük çocuğu taciz edip videoya çekti Tahran’dan Washington’a kanlı mesaj: Rüzgâr eken fırtına biçer Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu! Sıkıntı küçük! Suriye’yi tehdit etmeye kalktı Bağcılar'da feci olay: 3 kişinin cansız bedeni bulundu! İl Başkanları korkudan ağızlarını açamıyor CHP seçmeni Ekrem’den bıktı Minnesota Valisi "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi. Grönland derken Minnesota'dan olacak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişimi: 13 şüpheli gözaltına alındı
Gündem Tavandan girdiler, depoyu bitirdiler: 148 bisiklet çalan ağabey-kardeş yakalandı
Gündem

Tavandan girdiler, depoyu bitirdiler: 148 bisiklet çalan ağabey-kardeş yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tavandan girdiler, depoyu bitirdiler: 148 bisiklet çalan ağabey-kardeş yakalandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir depoya tavanı delerek giren ağabey ve kardeşin, farklı tarihlerde toplam 148 bisiklet çaldığı ortaya çıktı. Depo sahibinin durumu fark etmesi üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

Bisiklet satışı yapan Mehmet Emin A., 13 Ocak’ta deposunun tavanında bir delik olduğunu fark etti. Depoda yaptığı sayımda 148 bisikletin eksik olduğunu belirleyen iş yeri sahibi, durumu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

TAVANDAKİ DELİK YAN BİNAYA AÇILDI

İhbar üzerine depoda inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, tavandaki deliğin yan binadaki bir eve açıldığını tespit etti. Kapısının kırık olduğu belirlenen eve ait güvenlik kameraları incelemeye alındı.

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN BELİRLENDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Şahin G. (40) ve kardeşi Mehmet G. (38)’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlıların, depodaki bisikletleri farklı günlerde çaldıkları ve taksiyle taşıdıkları ortaya çıkarıldı.

AĞABEY VE KARDEŞ TUTUKLANDI

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ağabey ve kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Emniyette ifade veren Şahin G., “Başıma ne geldiyse, kardeşim yüzünden geldi. Hırsızlığı onun yüzünden gerçekleştirdik” dedi. Mehmet G. ise savunmasında, “Olayı ağabeyim planladı. Hırsızlık yaptık ancak söylendiği kadar bisiklet çalmadık” ifadelerini kullandı.

Bisiklet tutkusu cezaevinde bitti! 17 yaşındaki hırsızın itirafı şaşırttı!
Bisiklet tutkusu cezaevinde bitti! 17 yaşındaki hırsızın itirafı şaşırttı!

Yerel

Bisiklet tutkusu cezaevinde bitti! 17 yaşındaki hırsızın itirafı şaşırttı!

Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!
Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!

Yerel

Hatay’da şoke eden hırsızlık kamerada! Market önündeki sıvı yağ kolilerini böyle kucaklayıp kaçtı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23