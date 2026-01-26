Tavandan girdiler, depoyu bitirdiler: 148 bisiklet çalan ağabey-kardeş yakalandı

Bisiklet satışı yapan Mehmet Emin A., 13 Ocak’ta deposunun tavanında bir delik olduğunu fark etti. Depoda yaptığı sayımda 148 bisikletin eksik olduğunu belirleyen iş yeri sahibi, durumu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

TAVANDAKİ DELİK YAN BİNAYA AÇILDI

İhbar üzerine depoda inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, tavandaki deliğin yan binadaki bir eve açıldığını tespit etti. Kapısının kırık olduğu belirlenen eve ait güvenlik kameraları incelemeye alındı.

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN BELİRLENDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Şahin G. (40) ve kardeşi Mehmet G. (38)’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlıların, depodaki bisikletleri farklı günlerde çaldıkları ve taksiyle taşıdıkları ortaya çıkarıldı.

AĞABEY VE KARDEŞ TUTUKLANDI

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ağabey ve kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Emniyette ifade veren Şahin G., “Başıma ne geldiyse, kardeşim yüzünden geldi. Hırsızlığı onun yüzünden gerçekleştirdik” dedi. Mehmet G. ise savunmasında, “Olayı ağabeyim planladı. Hırsızlık yaptık ancak söylendiği kadar bisiklet çalmadık” ifadelerini kullandı.