  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin Ünlü Süt ve Peynir markası: Konkordato ilan eden dev şirket ile ilgili yeni gelişme! Premier Lig’in ayarlarıyla oynadı! Futbol dünyası Michael Carrick’ı konuşuyor Rusya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: 2 milyar dolarımız engellendi Şef Arda Türkmen'in çikolatalı rulo kek tarifi! Pastane lezzeti gibi lezzeti var! Milli sondaj gemimiz boğazdan 'Yıldırım' gibi geçti
Spor
6
Yeniakit Publisher
Forvet hattında beklenmedik gelişme: En-Nesyri kesin gidecek? Ama soru şu nereye ve ne zaman?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Forvet hattında beklenmedik gelişme: En-Nesyri kesin gidecek? Ama soru şu nereye ve ne zaman?

Fenerbahçe'de bir Youssef En-Nesyri belirsizliğidir gidiyor... En iyi artık geliyor mu?

#1
Foto - Forvet hattında beklenmedik gelişme: En-Nesyri kesin gidecek? Ama soru şu nereye ve ne zaman?

Sevilla ve Juventus isimleri gündemde dolaşırken En-Nesyri'den sürpriz bir hamle geldi.

#2
Foto - Forvet hattında beklenmedik gelişme: En-Nesyri kesin gidecek? Ama soru şu nereye ve ne zaman?

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmak istiyor. Ancak bu konuda belirsizlik hala sürüyor. Juventus'un teklifini reddeden En-Nesyri'nin Sevilla'ya gitmek istediği iddiaları gündemde yer almıştı.

#3
Foto - Forvet hattında beklenmedik gelişme: En-Nesyri kesin gidecek? Ama soru şu nereye ve ne zaman?

Faslı golcü için Sevilla devredeyken, oyuncunun menajerinin İstanbul’a gelmesi süreci yeniden hareketlendirdi.

#4
Foto - Forvet hattında beklenmedik gelişme: En-Nesyri kesin gidecek? Ama soru şu nereye ve ne zaman?

Öte Youssef En-Nesyri’nin temsilcisi, oyuncusunun bonservisiyle başka bir takıma transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti.

#5
Foto - Forvet hattında beklenmedik gelişme: En-Nesyri kesin gidecek? Ama soru şu nereye ve ne zaman?

Şu an için bu şartlarda bir resmi teklif yok, Nesyri’nin önerildiği takımlardan geri dönüş bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Dilek İnan'dan olay itiraf: Kenevir tedavisiyle 4 ay içerisinde kurtuldum
Sağlık

Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Dilek İnan'dan olay itiraf: Kenevir tedavisiyle 4 ay içerisinde kurtuldum

Kemik iliği kanserine yakalanan ve kendisine 8 ay ömür biçilen Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Dilek İnan, dikkatleri üzerine çeken itirafta bulun..
CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı
Gündem

CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılış töreninde bir fotoğrafçının, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yaptığı harek..
Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı
Dünya

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef aldı. Trump "Çin, bir zamanlar büyük bir ü..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
Emeklilere kötü haber: Yüzde 35 zam geldi!
Ekonomi

Emeklilere kötü haber: Yüzde 35 zam geldi!

İstanbul'daki özel yaşlı bakım merkezleri ve huzurevlerinin yeni yıl tarifeleri netleşti. Barınma ve bakım maliyetlerine gelen yüzde 35'lik ..
"Trump neye güveniyor?"
Dünya

"Trump neye güveniyor?"

Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Talat Atilla'nın "Trump neye güveniyor? Onları gölgelemek için mi yani bu dünyaya böyle bir adeta ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23