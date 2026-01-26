Forvet hattında beklenmedik gelişme: En-Nesyri kesin gidecek? Ama soru şu nereye ve ne zaman?
Fenerbahçe'de bir Youssef En-Nesyri belirsizliğidir gidiyor... En iyi artık geliyor mu?
Sevilla ve Juventus isimleri gündemde dolaşırken En-Nesyri'den sürpriz bir hamle geldi.
Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmak istiyor. Ancak bu konuda belirsizlik hala sürüyor. Juventus'un teklifini reddeden En-Nesyri'nin Sevilla'ya gitmek istediği iddiaları gündemde yer almıştı.
Faslı golcü için Sevilla devredeyken, oyuncunun menajerinin İstanbul’a gelmesi süreci yeniden hareketlendirdi.
Öte Youssef En-Nesyri’nin temsilcisi, oyuncusunun bonservisiyle başka bir takıma transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti.
Şu an için bu şartlarda bir resmi teklif yok, Nesyri’nin önerildiği takımlardan geri dönüş bekleniyor.
