Samsung'un planı sızdırıldı: 128 GB depolama tarih oluyor!
Giriş Tarihi:

Samsung'un planı sızdırıldı: 128 GB depolama tarih oluyor!

Finlandiyalı merkezli bir satıcının verilerine göre, Samsung S26 modelinden 128 GB depolama özelliğini tamamen kaldıracak...

#1
Foto - Samsung'un planı sızdırıldı: 128 GB depolama tarih oluyor!

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 hakkında ortaya çıkan son bilgiler, şirketin depolama stratejisinde köklü bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. Finlandiya merkezli bir perakendecinin verilerine göre, Avrupa pazarında satışa sunulacak giriş seviyesi modellerde artık 128 GB depolama seçeneği bulunmayacak.

#2
Foto - Samsung'un planı sızdırıldı: 128 GB depolama tarih oluyor!

GALAXY S26 VE S26+ MODEL SEÇENEKLERİ Sızdırılan listeye göre Galaxy S26 ve S26+ modelleri; Siyah, Beyaz, Kobalt Moru ve Gökyüzü Mavisi olmak üzere dört ana renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak. Her iki cihaz da Avrupa'da sadece 256 GB ve 512 GB depolama kapasiteleriyle raflardaki yerini alacak.

#3
Foto - Samsung'un planı sızdırıldı: 128 GB depolama tarih oluyor!

GALAXY S26 ULTRA 1 TB KAPASİTEYLE GELİYOR Serinin en üst modeli olan Galaxy S26 Ultra, diğer modellerle aynı renk paletini paylaşmasına rağmen 1 TB depolama alanı sunan tek versiyon olarak dikkat çekiyor.

#4
Foto - Samsung'un planı sızdırıldı: 128 GB depolama tarih oluyor!

Sızıntılarda RAM kapasiteleri belirtilmediği için Avrupalı kullanıcıların 16 GB RAM seçeneğine sahip olup olamayacağı henüz netlik kazanmadı.

#5
Foto - Samsung'un planı sızdırıldı: 128 GB depolama tarih oluyor!

Perakendeci listesinde Galaxy S26 ve S26 Ultra için özel Kurumsal Sürümler (Enterprise Edition) görünse de bu cihazlar, yalnızca siyah renk ve 256 GB depolama ile sınırlı tutuluyor.

#6
Foto - Samsung'un planı sızdırıldı: 128 GB depolama tarih oluyor!

Her iki cihaz da Avrupa'da sadece 256 GB ve 512 GB depolama kapasiteleriyle raflardaki yerini alacak. kaynak: ensonhaber

