Samsung'un planı sızdırıldı: 128 GB depolama tarih oluyor!

GALAXY S26 VE S26+ MODEL SEÇENEKLERİ Sızdırılan listeye göre Galaxy S26 ve S26+ modelleri; Siyah, Beyaz, Kobalt Moru ve Gökyüzü Mavisi olmak üzere dört ana renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak. Her iki cihaz da Avrupa'da sadece 256 GB ve 512 GB depolama kapasiteleriyle raflardaki yerini alacak.