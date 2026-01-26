  • İSTANBUL
Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Sözde öğretmen, küçük çocuğu taciz edip videoya çekti
Gündem

Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü! Sözde öğretmen, küçük çocuğu taciz edip videoya çekti

Batı destekli sosyal medya platformlarının Türk aile yapısını hedef alan zehri, bu kez mide bulandıran bir görüntüyle gün yüzüne çıktı. Kendisine "öğretmen" süsü veren bir kadın, küçücük bir çocuğu iğrenç emellerine alet ederek çektiği görüntülerle toplumun sinir uçlarıyla oynadı.

Batı destekli sosyal medya platformlarının Türk aile yapısını hedef alan zehri, bu kez mide bulandıran bir görüntüyle gün yüzüne çıktı. Kendisine "öğretmen" süsü veren bir kadın, küçücük bir çocuğu iğrenç emellerine alet ederek çektiği görüntülerle toplumun sinir uçlarıyla oynadı.
Toplumsal ahlakı çökertmek için birer silah gibi kullanılan sosyal medya mecraları, her geçen gün yeni bir rezalete sahne oluyor. Milli ve manevi değerlerden kopuk, edep ve hayadan nasibini almamış bir şahıs, henüz reşit bile olmayan masum bir yavruyu sapkın emellerine alet etti. TikTok denilen lağım çukurunda paylaşılan görüntülerde; öğretmen olduğu iddia edilen kadının, küçük bir çocukla dudak dudağa öpüştüğü anları kaydetmesi kan dondurdu.

 

PEDOFİLİYİ NORMELLEŞTİRMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUNUZ?

"Modernlik" ve "özgürlük" adı altında her türlü sapkınlığın önünü açan zihniyetin ürünü olan bu görüntüler, kısa sürede büyük infiale yol açtı. Geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitim camiasının adını kirletmeye yeltenen bu şahsın, çocuk istismarını ve pedofiliyi normalleştirmeye çalışan karanlık odakların bir parçası olup olmadığı sorusu akıllara geldi.

 

DEVLETİMİZDEN "DEMİR YUMRUK" BEKLENİYOR

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sağduyulu vatandaşlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na binlerce çağrı yapan vatandaşlar, "Bu iğrençliğe sessiz kalmayın, bu sapkını hemen adalete teslim edin" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Müslüman Türk milletinin en hassas olduğu çocuk masumiyetine el uzatan bu ve benzeri ahlaksızlara karşı, devletin demir yumruğunu en sert şekilde indirmesi bekleniyor.

