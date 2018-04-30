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Ütünüzün tabanı yandıysa beyaz sirkeyi deneyin

Kurtarıcımız doğal dezenfektan sirke; birçok hastalığa iyi gelmesinin yanı sıra temizliğin de bir numaralı ilacı... Ona temizlik neferi desek abartmış olmayız. Beyaz sirke doğal antibiyotik olmasının yanı sıra temizlik esnasında da kullanılabilen en doğal dezenfektan. Parkeleri temizliyor, böcekleri uzaklaştırıyor, perdeleri beyazlatıyor. Tabanı yanan ütüleri de tertemiz yapıyor. Üstelik tek başına!

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:42
Ütünüzün tabanı yandıysa beyaz sirkeyi deneyin

ÜTÜ TEMİZLEMEK ARTIK DAHA KOLAY

Ona temizlik neferi desek abartmış olmayız. Beyaz sirke doğal antibiyotik olmasının yanı sıra temizlik esnasında da kullanılabilen en doğal dezenfektan. Parkeleri temizliyor, böcekleri uzaklaştırıyor, perdeleri beyazlatıyor. Tabanı yanan ütüleri de tertemiz yapıyor. Üstelik tek başına!

 

BU TARİFİ DENEYİN

1 su bardağı beyaz sirkeyi önce ısıtın. Temizlik bezinizi bu ısınmış sirkenin içerine atın ve 1-2 dakika kadar bekleyin.

Sonrasında bezi sıkın ve ütünün tabanını bez ile ovalayın. İlk aşamada sizi zorlayacaktır. Fakat haftada 2-3 defa bu işlemi tekrarlarsanız ütünün tabanının tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 21:42
  1. ütü temizliği
  2. sirke
  3. doğal dezenfektan
  4. pratik bilgiler

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