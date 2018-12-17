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Ütü yapmayı kimse sevmiyor

Daha “Ütü yapmayı seviyorum” diyen hanıma rastlanmadı!..

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:56
Ütü yapmayı kimse sevmiyor

Ev işlerinin en zahmetlisi olarak görülüyor ütü. Hele bir de yaz ortasında buram buram terlerken ütü yapmak zorundaysanız..

Neyse ki buharlı ütüler kullanmak, ütüleme işlemini oldukça kolaylaştırdı. Yeni yeni modeller çıkıyor ve bunlar ütüyü kolaylaştırma yarışı içindeler.

Çamaşırlarınızı tam kurumadan hafif nemli halde ütülemeniz de ütü yaparken yardımcı olacaktır.

Gömlekleri ütülerken yaka ve kol manşetlerini ters yüzü üste gelecek şekilde ütülemek gerekir. Düğmelerin olduğu kısmı tersten ütülemeniz gerekmektedir.

Ayrıca ütü yapmak istediğiniz kumaşın yapısına ve hassasiyetine göre ütünüzün sıcaklık ayarını önceden yapmalısınız. Bu yüzden aynı hassasiyetteki kumaşları önceden gruplandırın.

Oldukça zor kırışıklıklar için eski usûl üzerine bir nemli bez koyabilirsiniz.

Ütü masaları

Ütü masalarının yüzeyleri isteğe göre pamuklu ya da ısıya dayanıklı kumaşla kaplanır. Bu kumaşların alt kısmında, ütü yapmayı kolaylaştırıcı dolgu maddesi bulunur. Farklı renk ve desenlerde olan bu kumaşları kendiniz de değiştirebilir, yıpranmalara karşı yenileyebilirsiniz. Kumaş ve dolgu malzemelerinin altında bulunan gövde kısmı genellikle tahta malzemeden, oluşmaktadır. Kaygan zeminli ütü masası örtüsü seçtiğinizde, ütünün çamaşırlar üzerinde daha rahat hareket ettiğini görürsünüz.

ÜTÜ MASASI ALIRKEN

Ağırlıklara karşı dayanıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca uzun süreli kullanım için gövdesi paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. Ütü masalarında kullanılan kabloların TSE standartlarına uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bu ayrıntı güvenliğiniz için oldukça önemlidir. Ütü masaları buhar geçiren gövde yapılarıyla ayarlanabilir yükseklikte olmalıdır. Gövde kısmının altındaki kol ile ütü masasının yüksekliği ayarlanabilir ve katlanıp kaldırılabilir özellikte olmalıdır. Özellikle sırt ve bel ağrılarına maruz kalmamak için ergonomik yapıda olan bir ütü masası oldukça gereklidir.

Ütü masası için seçtiğiniz kumaş ise kolay yıkanabilir ve yanmaz malzemeden olmalıdır. Ayrıca ütü yaparken nemli çamaşırın üzerine, ütü masası bezinin deseninin geçmesini istemiyorsanız kaliteli bir ürün tercih etmelisiniz.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:05
  1. ütü
  2. ütü masası
  3. ütü yapmanın püf noktaları

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