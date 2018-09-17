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Ütü yaparken kamburunuz çıkmasın

Ütü yaparken bunlara mutlaka dikkat etmelisiniz...

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:03
Ütü yaparken kamburunuz çıkmasın

• Çok narin kumaşları ütülerken ütü bezi kullanın. Pamuklu bir parça kumaş da bez olarak kullanılabilinir.

• Dikişli ve nakışlı kumaşları ütülemek düşünüldüğünden daha kolaydır. Kumaşı havlunun üzerine ters yüz bir şekilde koyun ve buhar yardımı ile üzerinden ütüleyin.

• Kumaşın parlamasını önlemek için: Ütü bezini ıslatın ve sıkın. Islak bezi parlayan kısma yerleştirin ve ütüleyin. O bölge kuruyana kadar işlemi birkaç kez daha tekrarlayı.

• Ütü yaparken daha rahat olmak için: Ütü masasını karın hizasına ayarlayın ve kambur durmaktan kaçının.

• Giysilerin yaka kol ve kenar kısımları için önce içten sonra dıştan ütüleyerek kırışıklıklara katlanmalara dikkat edin. Sert görünmesi için buhar uygulayın.

• İnce düğmeleri korumak için bir kaşığı düğmenin üstüne koyun ve çevresini ütüleyin.

• Piliseli giysiyi aşağı kısmından başlayıp sonra dışını ütüleyin. Mutlaka buharlı ütüleme yapın.

• Dairesel hareketler kumaşın esnemesine sebep olacağı için bu tür hareketlerden sakının. İnatçı kırışıklıklar için uzunlamasına buharla ütüleyin.

• Sentetikliler ve ipek kumaşlar için düşük ve orta ısılar, pamuklu ve ketenler için yüksek ısılar kullanın. Yünlüler orta veya yüksek ısıda ütülenir.

Ütü yaparken kamburunuz çıkmasın Kağıt havlunun karton bobinini kes, boya, yapıştır N’olduğunu, nasıl olduğunu yukarıdan aşağıya fotoğraflar anlatıyor; galiba fazla söze hacet yok..

• Çok narin kumaşları ütülerken ütü bezi kullanın. Pamuklu bir parça kumaş da bez olarak kullanılabilinir.

• Dikişli ve nakışlı kumaşları ütülemek düşünüldüğünden daha kolaydır. Kumaşı havlunun üzerine ters yüz bir şekilde koyun ve buhar yardımı ile üzerinden ütüleyin.

• Kumaşın parlamasını önlemek için: Ütü bezini ıslatın ve sıkın. Islak bezi parlayan kısma yerleştirin ve ütüleyin. O bölge kuruyana kadar işlemi birkaç kez daha tekrarlayı.

• Ütü yaparken daha rahat olmak için: Ütü masasını karın hizasına ayarlayın ve kambur durmaktan kaçının.

• Giysilerin yaka kol ve kenar kısımları için önce içten sonra dıştan ütüleyerek kırışıklıklara katlanmalara dikkat edin. Sert görünmesi için buhar uygulayın.

• İnce düğmeleri korumak için bir kaşığı düğmenin üstüne koyun ve çevresini ütüleyin.

• Piliseli giysiyi aşağı kısmından başlayıp sonra dışını ütüleyin. Mutlaka buharlı ütüleme yapın.

• Dairesel hareketler kumaşın esnemesine sebep olacağı için bu tür hareketlerden sakının. İnatçı kırışıklıklar için uzunlamasına buharla ütüleyin.

• Sentetikliler ve ipek kumaşlar için düşük ve orta ısılar, pamuklu ve ketenler için yüksek ısılar kullanın. Yünlüler orta veya yüksek ısıda ütülenir.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:03
  1. ütü
  2. ütü yaparken dikkat edilmesi gerekenler

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