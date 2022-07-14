Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireçlenmesine ne iyi gelir?

Ütü sıcakken yapacağınız bir diğer temizlik şekli de tuzdur. Tuzu bir yere yayın ve üzerine bir bez örtün bu şekilde tuzu ütüleyin. Başarılı sonuç almak istediğinizde sürekli tekrarlayın.

Genelde çok kullanılan ve yanlış derecelerde ütülenen ürünlerde görülen ütü tabanının yanması durumunda kumaş parçasının oradan sıyrılması için çeşitli yöntemlerin denenmesi gerekebilir. Bunların denenmesi için öncelikle ütünün tuzla temizlenmesi sağlanmalıdır.

Ütü Bakımı

Ütü bakımı son derece önemlidir. Tabanı kireçlenmiş olan bir ütünün iyi sonuç ortaya çıkarması mümkün olmaz. Bu yüzden belirli aralıklarla (üç ayda bir) ütü taban temizliğinin yapılması gerekir. Ütü taban temizliği düzenli olarak yapıldığında ütü sonucu da son derece başarılı olacaktır.

Ütünün İçinin Kireçlenmesi

Ütünün içi de kireçli suyun etkisiyle zaman zaman kireçlenebilir. Bunu önlemek için ütü suyuna sirke katılarak boş bir kumaşa buharlı ütü yapılmalıdır. Bu şekilde iç kısım temizlenecektir. Ütü için sirke ve tuz dışında özel temizleyiciler de vardır. Ama en iyi sonucu almanız için bu ikisini tercih etmeniz yeterli olacaktır.

Ütü kireçlenmesine ne iyi gelir?

Isınan ütünün fişini çektikten sonra sirkeyi ütünün alt tabanına dökmelisiniz. Tüm alt deliklerden sirkenin girdiğine emin olduğunuzda, birkaç dakika bekleyiniz. Sirke, deliklerdeki kireci ısı sayesinde çözecektir. Bu işlemi her ay bir defa deneyerek ütünün ömrünü koruyabilirsiniz.

Ütü Temizlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ütü temizlerken dikkat edilmesi gerekenler cihazın fişinin kontrol edilmesidir. Bilinçsiz ütü temizliği kazalara sebebiyet verebilir. Bu yüzden doğru bir ütü temizliği yapmak istediğinizde cihazınızın kullanım talimatlarına uygun hareket etmeniz son derece önemlidir. Ütünün tabanında kumaş yapışmaları söz konusuysa bunların temizlenmesi çok önemlidir.

Ütünün zaman zaman tabanına kumaşlar yapışabilir. Bu durumun düzelmesi için en iyi yöntem tuzla temizleme yöntemidir. Tuzun ütülenmesi başarılı biçimde tabandaki yapışmış kumaşların çıkmasını sağlayacaktır. Rutin ütü temizliğini 3 ay da bir yapmanız yeterli olacaktır.