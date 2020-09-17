ÜTS nedir? Ürün Takip Sistemi Projesi Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin; üretimden satıldığı yere kadar tekil ürün takibi sağlayan bir sistemdir. Son kullanıcıya kadar ürünün izlendiği bu proje ile amaçlanan tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kayıt altına alınmasıdır. Peki, ÜTS belgesi nasıl alınır?

ÜTS lot numarası

LOT numarası ürünlerin grup numarasıdır. Aynı banttan ve aynı gruptaki malzemeler bir parti olarak isimlendirilir.

ÜTS giriş | ÜTS e devlet

ÜTS’ye girip ürünleri sisteme işlemek için öncelikle utsuygulama.saglik.gov.tr adresine giriş yapmalısınız. TC kimlik numarası ve e devlet şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca e devlet üzerinden de ÜTS’ye bağlanabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan yine TC kimlik numaranız ve e devlet şifreniz.

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ÜTS ürün sorgulama

Ürün sorgulamak, firma bilgilerine ulaşmak içinse şifreye gerek duyulmuyor. Bunun için sisteme girip sorgulamayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Arzu edenler ÜTS uygulamasını indirip sorgulama işlemini uygulamadan yapabilir.

ÜTS ÜRÜN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜTS belgesi nasıl alınır?

Ürünlerin üzerinde bulunan barkodlar o ürünün hangi firmaya ait olduğunu, stok durumunu kontrol etmeye yarıyor. Üreticiler ürünleri için barkod numaraları almak durumundadır. Barkod numarası almak içinse Ticaret Odasına ya da Esnaf Sanatkarlar Odası'na kayıt yaptırmak gerekiyor.

ÜTS stok durumu

ÜTS sistemi üzerinden ürün stok bilgisine de hızlıca ulaşabilirsiniz. Stok durumu üreticiler ve bayiler için önemli bir husustur.

ÜTS indir | ÜTS uygulama yükle

ÜTS üzerinden işlemlerini hızlıca yapmak isteyenler internet tarayıcısı yerine ÜTS uygulamasını da kullanabilir. ÜTS uygulamasını mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak Play Store veya App Store’dan indirebilirsiniz.