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Biyografi Utku Ateş kimdir? Utku Ateş nereli? Utku Ateş kaç yaşında? Utku Ateş hangi dizilerde oynadı?
Biyografi

Utku Ateş kimdir? Utku Ateş nereli? Utku Ateş kaç yaşında? Utku Ateş hangi dizilerde oynadı?

Utku Ateş hangi dizilerde oynadı? TRT 1’in en sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisine veda eden Utku Ateş, dizi hayranlarını üzerken, Utku Ateş’in de hayatı merak ediliyor. Peki Utku Ateş kimdir? Utku Ateş nereli? Utku Ateş kaç yaşında? Utku Ateş hangi dizilerde rol aldı?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 13:52:00 - 2021-05-30 13:54:03
Utku Ateş kimdir? Utku Ateş nereli? Utku Ateş kaç yaşında? Utku Ateş hangi dizilerde oynadı?

Gönül Dağı dizisinde Serdar rolünü oynayan Utku Ateş, 1 Ocak 1990, İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. Ayrıca Akademi 35,5 Temel Oyunculuk Atölyesinde eğitim aldı.

Oyunculuk kariyerine ilk kez Kurt Seyit ve Şura dizisi ile adım atmıştır. Star TV ekranlarında yayınlanan kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyuncuların yer aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisinde dizi final yapana kadar yer aldı. Aktif olarak Anadolu Hayat, Flo, Ruffles, Halley, Knorr, Turkcell, Algida, Beko ve Paşabahçe gibi önemli markaların reklam filmlerinde kamera karşısına geçmiş, 2018’de Ege’nin Hamsisi dizisinde Rehber Sinan karakterini oynamıştı. Utku Ateş, 2019 yılında Kuzgun dizisi kadrosunda yer aldı.

Utku Ateş hangi dizilered oynadı?

Gönül Dağı (Serdar, 2020)

Kuzgun (2019)

Erkenci Kuş (Yiğit, 2018-2019)

Jet Sosyete (2018)

Ege'nin Hamsisi (Sinan, 2018)

Hayat Sırları (Murat, 2017)

Çilek Kokusu (Barış, 2015)

Kurt Seyit ve Şura (2014)

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