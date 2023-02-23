Utanmıyorsan şimdi bir daha yaz! Hacer Foggo’nun rezil twitleri ortaya çıktı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Hacer Foggo'nun eski paylaşımlarını hatırlatan Karahasanoğlu, "Utanmıyorsan şimdi bir daha yaz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Hacer Foggo'nun, kentsel dönüşüme karşı attığı twitler tekrar gündem oldu.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu paylaşımlar masaya yatırıldı.
Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:
Bugün de atsın. Yiğitlerse... Dürüst siyasetçiler olaylardan etkilenmezler. Veya özür dilerler. O kapıyı da açık bırakalım.