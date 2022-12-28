Utanmazlığa bakın! Davutoğlu: İstanbul Sözleşmesi'ni paranteze aldık

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Habertürk TV canlı yayınında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Türk-aile yapısını tehdit eden İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasından sonra konu her gündeme geldiğinde, "İlk iş olarak İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacağız." vaadinde bulunan CHP ve İYİ Parti'ye karşın, Saadet Partisi başta olmak üzere, masadaki muhafazakar görünümlü partilerin bu vaade ne diyeceği merak konusu olmuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, İstanbul Sözleşmesi konusunda 6'lı masada mutabakat sağlanamadığı iddiası hatırlatıldı. Kübra Par, "Masada anlaşamadığınız konular var mı? Varsa neler?" sorusunu yöneltti.

Konyalı sana bir parantez açar, feleğini şaşırırsın!

Ahmet Davutoğlu, İstanbul Sözleşmesi konusunda anlaşmazlık olduğunu, konuya parantez açtıklarını söyledi:

Evet, İstanbul Sözleşmesi konusunda farklı kanaatler var. Bizim tutumumuz da belli. Diplomasi tabirini kullanarak söyleyeyim, iki yolu vardır. Bir yaratıcı bir çözüm üretirsiniz, iki yapıcı muğlaklıla sorunu aşarsınız. Her şeyde anlaşamazsınız. Bazen paranteze alırsınız. Her şeyde anlaşsaydık bir parti olurduk. Ama herkesin o metni okuduğunda, evet benim talebim karşılanıyor dediği bir metin ortaya çıkacak.