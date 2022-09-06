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Medya Utanmaz Yılmaz Özdil'e bak sen
Medya

Utanmaz Yılmaz Özdil'e bak sen

Köşesinden kurusıkı sallayıp ona buna posta koyan Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili sözlerini aklı sıra ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 08:07:00 -
Utanmaz Yılmaz Özdil'e bak sen

Köşesinden kurusıkı sallayıp ona buna posta koyan Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili sözlerini aklı sıra ti'ye aldı. Erdoğan'ı da kendisi gibi zanneden Özdil, Sözcü'deki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Asrın liderimiz “eyyy Yunan” diyerek posta koydu.

“Eyyy Yunan, tarihe dön bak, İzmir'i unutma, adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz, bir gece ansızın gelebiliriz” filan dedi.

(…)

Ne diyelim…

Bir gece ansızın gitmeyi filan boşver, paraya sıkıştık diyerek Gökçeada'yı Bozcaada'yı satmadıklarına şükredelim!"

 

 

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Yorumlar

son söz

bu özdil yunan tohumumu yoksa

Devlet

Devlet yönetmeyi kendi üreme ve dışkı abzorbe etme organlarıyla özdeş ve umumi kullanıma açık görmelerinden mütevellit, leş kokan ağızlarından çıkanları yadırgamıyoruz. Bu sefil değil miydi rakı sofrasında Kıbrıs'ı gavur Yunan'ın mezesine satmak isteyen?! Adam değiller, burası net, insan cinsinden oldukları da tartışılır.
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