Utanmaz Yılmaz Özdil'e bak sen
Köşesinden kurusıkı sallayıp ona buna posta koyan Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili sözlerini aklı sıra ti'ye aldı.
Köşesinden kurusıkı sallayıp ona buna posta koyan Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili sözlerini aklı sıra ti'ye aldı. Erdoğan'ı da kendisi gibi zanneden Özdil, Sözcü'deki yazısında özetle şunları kaydetti:
"Asrın liderimiz “eyyy Yunan” diyerek posta koydu.
“Eyyy Yunan, tarihe dön bak, İzmir'i unutma, adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz, bir gece ansızın gelebiliriz” filan dedi.
(…)
Ne diyelim…
Bir gece ansızın gitmeyi filan boşver, paraya sıkıştık diyerek Gökçeada'yı Bozcaada'yı satmadıklarına şükredelim!"