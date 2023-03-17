Utanmaz Hande Fırat'ın bu yüzden vicdanı sızlamış! Hadi oradan be

Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremin ardından AK Parti'den Sivas milletvekili adayı olmak için istifa etti. Hürriyet yazarı Hande Fırat ise "Vekil olmak daha mı önemli? Böyle bir zamanda vekil olmak için görevinden istifa etmekten, hatta bir de vekil olarak istediği ili açıklamaktan dolayı hiç mi vicdanı sızlamadı?" diye sordu.

Fırat, "Yani vali... Kusura bakmasın Rahmi Doğan... Ancak onun adına benim vicdanım sızladı" dedi.

Rahmi Doğan'ın istifası konusunda yerinde bir "hassasiyet" gösteren Fırat, ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci'nin Konya'da güzellik salonu açacağını öğrenip protesto gösterisi düzenleyen duyarlı vatandaşları ise "linççi" olarak nitelendirerek büyük bir çarpıtmaya imza atmıştı.

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