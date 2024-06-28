“Utanmaz adam” Sen ne biçim adamsın?
Sosyal medyada paylaşılan yaşlı bir amcanın videosu en çok izlenen videolar arasına girdi. Yaşlı amca Filistin aklına gelince “Utanmaz adam! Sen ne biçim adamsın?” diye kendini sorgulaması videoyu izleyenlerin de kendini sorgulamasına neden oldu?
Yaşlı bir amca sosyal medyada yayılan bir videoda kendini “Utanmaz adam, sen ne biçim bir adamsın? yemeği bile beğenmiyorsun!” diye düşündüğü anları ağlayarak anlattı.
Kendinden, Filistinlilerden, çocuklardan utandığını söyleyen amca bu sözleriyle Filistinlilere yardım edemeyenlerin de kendilerini sorgulamasına neden oldu. Video kısa süre içinde en çok izlenenler arasında yer aldı.