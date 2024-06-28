“Utanmaz adam” Sen ne biçim adamsın?

Yaşlı bir amca sosyal medyada yayılan bir videoda kendini “Utanmaz adam, sen ne biçim bir adamsın? yemeği bile beğenmiyorsun!” diye düşündüğü anları ağlayarak anlattı.

Kendinden, Filistinlilerden, çocuklardan utandığını söyleyen amca bu sözleriyle Filistinlilere yardım edemeyenlerin de kendilerini sorgulamasına neden oldu. Video kısa süre içinde en çok izlenenler arasında yer aldı.



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