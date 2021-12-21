Utanmayacak mısınız şimdi? Ali İhsan Karahasanoğlu manşetleri tek tek kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerindeki açıklmasının ardından dolar çakıldı.

Dolardaki bu gerileme bazı operasyonel kişi ve kurumları şoka uğrattı.

Manşetlerin Dili programında bu konuyu değerlendiren Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Karar utanmayacak mı? Ahmet Davutoğlu, bu ülkede Başbakanlık yapmış. Faizi indirerek bir şey yapamazsınız diyorlardı. Azıcık utanacak mısın şimdi?" ifadelerini kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun o açıklamaları:

Para değer kazandı şeklinde tespitte bulunmak mümkün değil. Şişmiş bir fiyatlanma vardı, o şişmiş olan fiyatlandırma geri alınmış oldu. Diğerlerinin yaptığı gibi ‘TL bir gecede bu kadar değer kazandı’ dersek kendimizi yanıltmış oluruz. TÜSİAD iktisat bilimlerinin kurallarına dönülmesi yönünde çağrı yapıyordu. Kurallara dönüldü. Ama onlar faiz ile bunu yapılmasını istiyordu. Erdoğan dün akşam konuştu. Dolar 11,90’a kadar geriledi. Ülkesini seven insanlarsak bu operasyona karşı çıkmamız gerekir. Bugün çıkar yarın arkaları bağladıkları kişiler kenara çekildikleri anda dolar gerçek değerine düşer. TÜSİAD faiz faiz diyor ama iktisat bilimi ihracatına, dış ticaretine, turizme, işsizliğe, cari açığına bak diyor. 'Her şeye iğneden ipliğe zam geldi diyenler Cumhurbaşkanı güven verdi. Kaygı ortadan kalktı. O yükseklik şimdi geri çekildi’ diyerek itiraf ediyor. Biz düne kadar yapmayın, panik havası oluşturmayın diyorduk. Bunu şişirmeyin. Şimdi dönüyorlar. Karar utanmayacak mı? Ahmet Davutoğlu, bu ülkede Başbakanlık yapmış. Faizi indirerek bir şey yapamazsınız diyorlardı. Azıcık utanacak mısın şimdi?