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Gündem Utanması da yok! Şebnem Korur Fincancı: Dayanışmayla bu gerçek dışı süreci aşacağız
Gündem

Utanması da yok! Şebnem Korur Fincancı: Dayanışmayla bu gerçek dışı süreci aşacağız

Terör örgütü PKK'nın militanlarını savunup, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, avukatları aracılığıyla mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 22:21:00 -
Utanması da yok! Şebnem Korur Fincancı: Dayanışmayla bu gerçek dışı süreci aşacağız

 Yeniakit.com.tr 

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atan Şebnem Korur Fincancı bugün gözaltına alındı. Fincancı'nın evinde yapılan aramada terör materyalleri de ele geçirildi.

Terör sevici Fincancı, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajında, utanmayıp "Dayanışmayla bu gerçek dışı süreci aşacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu karalama kampanyasını da aşacağız"

Temsil ettiği sağlık sektörü dışında her konuda fikir beyan edip, provokatif açıklamalarda bulunan Fincancı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili yol arkadaşlarım,

Bu gerçek dışı durum ile karşı karşıya kaldığınız için üzgünüm. Ancak dayanışma ile bu gerçek dışı süreci aşacağımızı biliyorum.

Sizlere kaynaklarıyla bilimsel görüş sürecini aktaracaktım, fırsat olmadı. Bu süreç bitince delillendirme üzerine bir toplantı yapalım.

Sizlerin kesinlikle çok yoğunluğunuz vardır, bu yoğunluğa maalesef ben de katkı sunmuş oldum. Bu karalama kampanyasını da aşıp birlikte mücadele edeceğiz. İnsanca bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağımız günlere dayanışmayla…

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